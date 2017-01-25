В Киеве до сих пор не определен статус УПЦ МП в Крыму – нардеп Украины

В настоящее время в Киеве до конца не определен статус ни одной из трех епархий Украинской Православной Церкви Московского патриархата в аннексированном Крыму, поэтому непонятно, кто конкретно будет отвечать за территорию заповедника «Херсонес Таврический» в случае передачи его объектов церкви.

Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам свободы совести и государственно-церковных отношений Виктор Еленский.

«Они (епархии УПЦ МП – КР), очевидно, перерегистрировали свои Уставы по российскому законодательству, но Киевская митрополия отказывается предоставить копии этих Уставов, и не только общественности, но и государственному органу по делам религий. Очевидно, Киевская митрополия УПЦ очень номинально руководит этими епархиями. И все эти действиябудут абсолютно ничтожными с точки зрения международного права», – сказал он.

Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директор «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

С 2013 года «Херсонес» находится в списке объектов всемирного культурного наследия, однако после аннексии Крымского полуострова в 2014 году международные наблюдатели от ЮНЕСКО лишены возможности проводить там свой мониторинг, так как не признают российский статус Севастополя.