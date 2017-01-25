Сотрудники МЧС потушили горящий бензовоз на Керченской трассе

Главное управление российского МЧС по Крыму ликвидировало пожар, который произошел в результате ДТП на Керченской трассе вблизи села Батальное, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бензовоз «Hyundai», который перевозил 30 тонн бензина, столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2114». В результате столкновения произошло опрокидывание бензовоза в кювет, разлив бензина и его дальнейшее возгорание», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожар ликвидировали в течении часа. Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее, в среду, в соцсетях очевидцы публиковали фото и видео крупного ДТП на трассе Керчь-Симферополь при участии бензовоза и легкового автомобиля.