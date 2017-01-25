Радио Крым.Реалии. Крымское правосудие: ФСБ против адвокатов

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о задержании российского адвоката Николая Полозова в Крыму. Как задержание Полозова отразится на его адвокатской деятельности в Крыму и как российские спецслужбы мешают адвокатам политзаключенных? На эти вопросы ответят журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, российский адвокат Николай Полозов и крымский адвокат Эмиль Курбединов. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.