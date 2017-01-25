Amnesty International призывает Россию прекратить преследования Полозова в Крыму

Международная правозащитная организация Amnesty International осуждает действия России в Крыму и призывает прекратить преследование адвоката Николая Полозова. Об этом на пресс-конференции в Киеве 25 января заявила исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».