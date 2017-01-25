Редакция Крым.Реалии со среды 25 января запускают для читателей ежедневную рассылку Крым.Реалии Daily.

Каждый вечер в 23:00 по киевскому времени (00.00 по симферопольскому времени) читателям, подписавшимся на рассылку, редакция будет отправлять письмо с итогами прошедшего дня, ссылками на главные новости и события в Крыму, а также тексты авторов Крым.Реалии, которые будут интересны читателям.

Этот текст также будет доступен каждое утро на сайте Крым.Реалии.

Рассылка Крым.Реалии Daily – для тех, кто хочет в одном письме узнавать о главных крымских событиях.