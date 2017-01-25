Жители Армянска продолжают испытывать проблемы с водоснабжением в городе. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«В сентябре минувшего года нами начата работа по реконструкции насосной станции, расположенной на Перекопском валу, на сегодняшний день работы проводятся согласно календарному плану», – рассказал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Он также сообщил, что 17 января в результате проведения пусконаладочных работ возникла необходимость прекращения водоснабжения Армянска, чтобы избежать подтопления здания наносной станции.

По информации администрации города, в настоящее время вода подается нерегулярно – большей частью по ночам. Причем, по словам местных жителей, такая вода не соответствует санитарным нормам – она мутная и не пригодна к употреблению.

В ходе заседания депутаты Армянска приняли решение обеспечивать горожан информацией, связанной с перебоями в подаче воды, а также организовать подвоз питьевой воды в город.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.