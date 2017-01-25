Крымчане возмущены дорогим газом и маленьким лимитом его потребления

Повышение розничных цен на природный газ, а также сокращение лимитов его потребления почти вдвое вызвали возмущение среди крымских потребителей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, в Крыму с 1 января природный газ для населения подорожал с 3,54 рублей до 3,91 рублей за 1 куб. м. Если потребление газа превышает 3500 куб. м в год, то стоимость 1 куб. м в следующем году составит 8,1 руб. Ранее этот порог составлял 6 тыс. куб. м.

По информации корреспондента, в симферопольском отделении предприятия «Крымгазсети» люди в очередях высказывают свое недовольство новой ценовой политикой.

«По новостям сообщили, что газ в Крым теперь поступает из Краснодарского края, но почему российский газ такой дорогой?» – возмутилась женщина.

Отдельные потребители предлагают писать заявление на имя начальника симферопольского отделения предприятия «Крымгазсети» Андрея Шевченко с просьбой пересмотреть ценовую политику и повысить допустимый лимит потребления. Для этого в зале отделения раздают специальные бланки заявлений.

По мнению экспертов, из-за нехватки комплектующих и санкций уменьшается объем газа, который добывался крымской компанией «Черноморнефтегаз». Все оборудование, которое использует компания, является импортным. Ранее «Черноморнефтегаз» обеспечивал газом весь Крым.