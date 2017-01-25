Полозов: Расцениваю факт своего допроса в ФСБ как акт похищения

Адвокат Николай Полозов, которого 25 января в центре Симферополя задержали сотрудники ФСБ России, расценивает это как акт похищения. Об этом Николай Полозов заявил в вечернем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Я бы не называл это задержанием, этот термин подразумевает какие-то законные основания для лишения возможности передвигаться. Внешне все это было похоже на похищение», – отметил Полозов.

Адвокат рассказал, что «крепкие мужчины» затащили его в тонированный микроавтобус без объяснения причин.

«Буквально при выходе из гостиницы в центре Симферополя, когда я направлялся на судебный процесс по делу Ахтема Чийгоза, ко мне подбежали несколько крепких мужчин, схватили за руки и затащили в тонированный микроавтобус, куда-то повезли. На вопрос, что это за люди, куда и зачем они меня везут, попросил их представиться и один показал удостоверение сотрудника ФСБ, там была указана фамилия Шевченко. Мне вручили прямо в этом микроавтобусе постановление о принудительном приводе, датированным 17 января за подписью следователя Игоря Скрипки, который ведет дело в отношении Ильми Умерова», – сказал Полозов.

Николай Полозов подчеркнул, что российский следователь ФСБ отказал ему в праве на адвоката при допросе.

«Я заявил, что при допросе мне необходим адвокат, я назвал фамилию, имя, отчество, контактный телефон адвоката, но в этом мне также было отказано», – рассказал Полозов.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».