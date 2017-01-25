Украинские реформы положительные, но следует активизировать борьбу с коррупцией – резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине». «За» проголосовали 106 депутатов, «против» были 11, воздержались – 9.

Доклад подготовили докладчики мониторингового комитета ПАСЕ по делам Украины Жорди Шукла (Испания) и Алекс Фишер (Германия). Они положительно оценили прогресс реформ в Украине в сложных условиях российской агрессии, одновременно призвав Киев активизировать борьбу с коррупцией в государстве.

«Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, начатую украинским руководством для выполнения требований украинцев, выдвинутых во время Революции достоинства. Ассамблея признает, что эти реформы осуществляются в сложных условиях, вызванных российской агрессией на востоке Украины и нелегальной аннексией Крыма», – говорится в резолюции.

Документ отмечает, что отсутствие прогресса в осуществлении Минских договоренностей не должно быть причиной для торможения процесса реформ и демократической консолидации страны.

Особенно в резолюции указывается на прогресс конституционной реформы, которая должна быть завершена принятием изменений в Конституцию, также является важным для продвижения судебной реформы.

При этом Мониторинговый комитет выражает беспокойство по поводу прав человека на фоне закона Украины о люстрации. Резолюция призывает Верховную Раду Украины внести изменения в это законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Также, по мнению докладчиков, в Украине все еще остается высоким уровень коррупции. В резолюции указано, что отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить эффект от амбициозной повестки дня реформ и, в долгосрочной перспективе, подорвать доверие общественности и оказать негативное влияние на политическую и судебную системы в целом.

«В связи с этим ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены», – говорится в документе.

Ряд парламентариев, в частности, из среды крайне правых и крайне левых политиков, подал ряд поправок. В частности, они предлагали заменить в тексте память о российской агрессии на выражение «гражданская война в Украине». Также, среди прочего, в поправках предлагалось отметить срочную необходимость провести выборы на захваченных сепаратистами территориях Донбасса. Эти выдвинутые поправки не были поддержаны большинством депутатов ПАСЕ.

Зато была поддержана поправка по недовольству ходом расследования событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе.

Отдельным пунктом в резолюции осуждена ситуация со СМИ, в частности, запрет въезда многим российским журналистам на территорию Украины. В документе уточняется, что это понятно с точки зрения информационной войны, однако запрет работы для журналистов должен использоваться только как крайнее средство.

ПАСЕ также призвала Украину принять избирательный кодекс по европейским стандартам и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Сейчас, с 23 до 27 января, Парламентская ассамблея Совета Европы проводит свою зимнюю сессию в Страсбурге во Франции.