Зубков анонсировал строительство своего нового зоопарка под Стамбулом

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом. Об этом он написал в своем официальном блоге.

«Успехом закончились переговоры между мэрией Стамбула и «Тайган – Group» (предприятие, которое я зарегистрировал в Турции) о проектировании и строительстве нового зоологического парка под Стамбулом. Уже выбрано и определено место в 26 км от Стамбула, прямо на берегу Черного моря, для будущего «мега-Тайгана», – написал Зубков.

По его словам, территория будущего зоопарка занимает площадь в 200 гектаров, на ней находятся несколько крупных озер.

Зубков отметил, что перед архитекторами и проектировщиками поставлена задача о создании одного из лучших зоопарков мира. Строительство объекта стартует в середине года.