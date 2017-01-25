Курбединов: Задержание Полозова – вызов всему адвокатскому сообществу

Задержание в аннексированном Симферополе 25 января адвоката Николая Полозова – это прямой вызов ФСБ России всему адвокатскому сообществу. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

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«Здесь и давление на самого Николая Полозова, и показатель для других адвокатов. Это попытка вывести его из дела Ильми Умерова, сложить какую-то определенную практику, следственную по таким ухищренным способам вывода адвокатов. Это вызов всему адвокатскому сообществу мировому, российскому в том числе», – подчеркнул Курбединов.

Крымский адвокат заявил, что тему нарушения прав человека, препятствия профессиональной деятельности адвокатов в аннексированном Россией Крыму необходимо огласить на мировом уровне.

«Однозначно нужно показывать все правонарушения, какие бы там не принимал решения суд, под каким бы давлением это ни было, нужно показывать, что на самом деле движет следствием, движет определенными политическими силами в России сейчас... Все действия по защите прав, когда эта проблема обсуждается на международном уровне, как бы ни пытались показать российские власти, что им плевать – это влияет. Вместе с нашей борьбой за права человека на территории Крыма и при помощи наших коллег, журналистов, международных организаций, всех неравнодушных, все мы вместе делаем одно огромное дело, оно в любом случае даст свои плоды», – подчеркнул Курбединов.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».