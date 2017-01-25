Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на показатель инфляции сумма, которая остается в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей) в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем предыдущего года на 6,1%. Об этом говорится в исследовании Росстата.

По информации, в 2015 году реальные доходы россиян сократились на 3,2%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84%, или почти вдвое. По сравнению с 2014 годом наблюдается ускорение более чем в восемь раз.

Как сообщает Росстат, реальные доходы сокращаются уже три года подряд, а за последние 26 месяцев ни разу не был зафиксирован даже месячный прирост. В последний раз повышение реальных доходов россиян наблюдалось в октябре 2014 года.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец на Гайдаровском форуме рассказала, что почти пять миллионов человек в стране получают зарплату ниже прожиточного минимума.

До этого Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым 10% россиян имеют «серые зарплаты», еще 13% получают часть дохода официально, а часть – «в конвертах».

В декабре Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический. Сейчас, согласно статистике, ее показатель составляет 15%. По данным Росстата, за чертой бедности в России живут почти 22 миллиона человек.