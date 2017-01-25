Начальник российского пункта отбора на военную службу по контракту по аннексированному Крыму Сергей Ардашев рассказал, что в этом году крымчанам, желающим поступить на службу по контракту, предложат служить в Чеченской Республике. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24», сообщает «Крыминформ».

«Планируем туда (в Чечню – КР) предложить службу по контракту кандидатам. Наши кандидаты, которые туда ушли, все живы-здоровы, служат, некоторые приезжают в отпуск», – сказал Ардашев.

По его словам, в этом году пункт отбора на военную службу по контракту по Крыму планирует комплектовать вновь созданные части – это 150-я дивизия, которая находится в Ростовской области соседней России, и части, которые дислоцируются на территории Чеченской Республики, а также расположенные на Крымском полуострове части Черноморского Флота.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».