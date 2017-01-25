В Азербайджане приговорили к длительным срокам группу оппозиционеров и активистов

Суд в столице Азербайджана Баку приговорил группу оппозиционеров и активистов к длительным срокам лишения свободы, назвав их виновными в публичных призывах к свержению правительства и к разжиганию национальной, религиозной и социальной розни.

Бакинский суд по делам о тяжких преступлений приговорил теолога Талега Багирова, лидера группы «Движение за мусульманское единство», и его заместителя Аббаса Гюсейнова до 20 лет лишения свободы. Еще 16 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от 14 с половиной до 19 лет. А Фуад Ґаграманлы, заместитель председателя Партии «Народный фронт Азербайджана», получил 10 лет лишения свободы.

За исключением Ґаграманлы, других подсудимых арестовали в ноябре и декабре 2015 года в ходе ряда операций силовиков против так называемых «религиозных экстремистов» в поселке Нардаран в окрестностях Баку. В течение тех операций погибли семь человек, среди них двое полицейских.

Ґаграманлы задержали через несколько дней после этого за его сообщения в Фейсбуке о той операции.

Адвокаты задержанных заявляли, что дело против них сфабриковано, сами подсудимые не признали своей вины. Некоторые из них заявили, что во время следствия оговорили себя, не выдержав пыток.

По данным правозащитников, всего в этом так называемом «нардаранском деле» были задержаны 87 человек. Нескольких уже приговорили к лишению свободы в 2016 году, еще две группы из них сейчас судят отдельно.

Критики заявляют, что власть авторитарного президента Азербайджана Ильгама Алиева использует такие сфабрикованные обвинения против его противников как элемент неустанной кампании против инакомыслия в этой стране.