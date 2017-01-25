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Президент США подписал указы против нелегальной иммиграции

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп подписал два обещанных им ранее указа, имеющие целью бороться с нелегальной иммиграцией.

Во время посещения Министерства внутренней безопасности США он подписал указ о начале строительства физического ограждения вдоль всей границы США с Мексикой длиной 3200 километров, через которую сейчас пробирается много нелегалов.

Другой указ предусматривает отказ в федеральном финансировании от центральной власти для городов или штатов, власть которых, преимущественно демократы, не сотрудничает с Вашингтоном в суровых мерах против нелегалов и тем создает для них возможность убежища.

На днях Трамп заявлял, что строительство стены на мексиканской границе начнется уже через несколько месяцев, а подготовка к этому начнется немедленно.

Он также утверждал, что заставит Мексику оплатить многомиллиардную в долларах стоимость возведения этой стены, что в Мексике категорически отвергли.

Перед подписанием нынешних указов средства массовой информации в США публиковали со ссылкой на неназванные «должностные лица» или «экспертов» слухи о том, что Трамп может ввести ряд других мер.

Среди них говорилось о якобы запрете на выдачу виз всем искателям из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, что вместе дают значительную долю желающих получить убежище в США. Сейчас такого документа Трамп не подписывал, и неизвестно, действительно ли он планируется.

Другой слух касался якобы планов Трампа возобновить практику тайных тюрем Центрального разведывательного управления США для подозреваемых в терроризме на территории других стран и применение пыток против таких подозреваемых. В Белом доме уже категорически отрицали подобные сообщения и заявили, что якобы проект указа об этом, который цитирует пресса, не имеет никакого отношения к администрации Трампа.

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