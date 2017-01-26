Радио Крым.Реалии: Принуждение к примирению

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят об установке в Керчи нового памятника по случаю 100-летия революции 1917 года. «Памятник Примирения» планируют установить на мысе Ак-Бурун вблизи керченской крепости. О чем говорит проект очередного российского памятника в Крыму? Станет ли Крым точкой примирения «белых» и «красных» в 2017 году?

На эти вопросы ответят старший научный сотрудник Института истории НАН Украины Геннадий Ефименко и историк, координатор общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.