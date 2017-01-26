Прокуратура Киева сообщила об осуждении бразильца, который воевал за «ДНР»

Прокуратура Киева сообщила, что доказала в суде вину гражданина Бразилии, который воевал на востоке Украины, в создании группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической организацией, и в вербовке наемников для нее. По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

Когда именно приговорили бразильца, в сообщении не указано, его имени также не назвали.

По данным прокуратуры, украинские правоохранители задержали его в октябре прошлого года в аэропорту «Борисполь» сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014 по май 2015 года этот гражданин Бразилии находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона «Викинг» 1-й бригады совместных российско-сепаратистских сил поддерживаемой Россией группировки «ДНР».

В прокуратуре заявляют, что бразилец выполнял при этом функции командира роты, инструктора и разведчика, участвовал в боевых действиях в районе сел Вергулевка, Первомайского, городов Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким аэропортом, а также вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований и совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

Подтверждения этих сообщений из других источников пока нет.

Ранее средства массовой информации уже сообщали об участии граждан Бразилии в качестве наемников или боевиков в боях против власти Украины на оккупированной части Донбасса.