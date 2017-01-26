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Новости

Более десятка лебедей погибли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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В Крыму на озере Сасык-Сиваш начался массовый падеж лебедей, там с середины января погибло 11 птиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

«Начался массовый падеж птиц, в результате которого 11 особей погибли. Многие из них выбирались на берег, не имея сил вернуться назад в воду. Волонтеры Евпаторийского фонда помощи животным взяли шефство над птицами. С помощью правильного питания, витаминов и лекарственных препаратов удалось поправить их здоровье и укрепить иммунитет», – говорится в сообщении.

По информации, основной причиной массового падежа является неправильное питание птиц, в частности, употребление большого количества хлеба. Волонтеры обратились к жителям и гостям города с просьбой не кормить лебедей такими продуктами.

Ранее, 14 января, подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов полуострова призывало крымчан подкармливать лебедей на озере Сасык-Сиваш возле Евпатории и на речке Самарчик возле села Камышиное Раздольненского района.

Для подкормки птиц можно использовать пшеницу, овес, ячмень, просо, отруби, рыбу, морковь, вареный картофель, соль, костную муку, напомнили специалисты.

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