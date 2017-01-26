В Министерстве иностранных дел Украины поддержали требования Парламентской ассамблеи Совета Европы в России, содержащиеся в принятой во вторник резолюции «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», и заявления подобного содержания представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств информации Дуни Миятович, высказанные в тот же день.



«Киев требует от России как государства-оккупанта немедленно прекратить нарушение прав человека и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ, на оккупированных ею территориях Украины», - говорится в заявлении.



В министерстве заявили, что полностью поддерживают требование ПАСЕ к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также приостановить на аннексированном Крыму уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натали Кокориной и Николая Семены по обвинению в сепаратизме, которые в Киеве назвали надуманными.



Также в министерстве заявили, что полностью разделяют высказанную представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуней Миятович мнение относительно дела Николая Семены о недопустимости преследования журналиста за выражение собственных мыслей и необходимости снятия с него всех обвинений.

Министерство иностранных дел Украины также призвало международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека и основных свобод «на незаконно оккупированных Россией территориях Украины, держать этот вопрос под постоянным контролем и добиваться беспрепятственного доступа туда для осуществления постоянного международного мониторинга ситуации в этой области».



Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Нападения против журналистов и свободы СМИ в Европе», содержащий ряд призывов к России по преследуемых Москвой украинцам, а в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили постоянное дальнейшее ухудшение положения со свободой слова и безопасностью журналистов на Донбассе и в Крыму.