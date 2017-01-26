Сейрана Салиева, в доме которого проходил обыск, везут в отделение РОВД – Смедляев

Крымского татарина, в доме которого проходил обыск утром 26 января, везут в отделение российского РОВД в Бахчисарае. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

«Сейрана Салиева везут в Бахчисарайский РОВД. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобиль адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова остановили сотрудники российской ДПС, позже к ним подошли сотрудники ФСБ и провели задержание Курбединова.

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».