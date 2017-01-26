В Крыму планируют продолжить судебные заседания по «делу Чийгоза» и по «делу 26 февраля»

В Крыму 26 января продолжаются судебные заседания по «делу Чийгоза» и по «делу 26 февраля».

«В 9:30 продолжится 69-е судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. В 11:00 в Центральном суде Симферополя продолжится судебное заседание по «делу 26 февраля» в отношении Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова», – сообщил на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

На протяжении нескольких заседаний суда по «делу Чийгоза» изучает фото и видеоматериалы событий 2014 года у Верховного Совета Крыма, когда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов протестовали против сепаратистских законов, которые намерен был принять Верховный Совет и которые легитимизировали бы последующую аннексию полуострова. Против митингующих собрались пророссийские активисты и казаки, произошла давка, в результате которой погибли два человека. Однако на скамье подсудимых оказались лишь крымские татары.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.



