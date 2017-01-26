Российские силовики проводят обыск в доме Эмиля Курбединова

В доме адвоката Эмиля Курбединова 26 января сотрудники российского ФСБ поводят обыск. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Ранее сообщалось, что в офисе адвоката проводят обыск.

Автомобиль с Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили сотрудники российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыла ФСБ и провели задержание Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистких материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.