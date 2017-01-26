Британский министр обороны назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора»

Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон назвал единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора» и послал эскорт во время прохождения этого судна у британских берегов.

Министерство обороны Великобритании заявило о развертывании самолетов Typhoon и фрегата в то время, когда российский авианосец и его корабли поддержки проплывали через пролив Ла-Манш 25 января.

«Мы внимательно следить за «Адмиралом Кузнецовым», когда он крадется обратно в Россию, этот корабль стыда, миссия которого заключалась лишь в продолжении страданий сирийского народа», – сказал Фэллон.

Российские самолеты, расположенные на устаревшем авианосцы, участвовали в бомбардировках повстанческих сил в гражданской войне в Сирии. На Западе Москву обвиняют в неизбирательном применение силы и ударах по гражданским.

Россия раскритиковала эти британские действия.

«Российские военные корабли не требовали такого бессмысленного сопровождения. Они знают, как найти свой путь через этот участок моря», – сказал представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

6 января 2017 года стало известно, что Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта должна была покинуть авианосная группа ВМФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».