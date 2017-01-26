Во время обыска в офисе Курбединова силовики изъяли технику – активистка

Во время обыска, который проводят российские силовики в офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева, изъяли технику. Об этом сообщает крымская активистка Анна Богачева.

Ранее сообщалось, что обыск проходит и в доме, где живет адвокат.

Автомобиль с Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили сотрудники российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыла ФСБ и провели задержание Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистких материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.