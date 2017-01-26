Российские СМИ сообщают о проведении спецоперации «по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Сотрудники ФСБ России проводят в Бахчисарае спецоперацию «по ликвидации ячейки организации «Хизб ут-Тахрир», сообщил РИА Новости глава госкомитета подконтрольного Кремлю крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Силовики проводят досмотры и обыски в местах проживания подозреваемых в причастности к этой организации», – пояснил Смирнов.

Он подчеркнул, что в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

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