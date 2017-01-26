В «Крымской солидарности» назвали репрессии в Крыму «попыткой запугать крымчан и россиян»

Очередные обыски и задержания, которые проходят 26 января в аннексированном Крыму, проводятся с целью устрашения не только крымчан, но и россиян. Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказала координатор объединения «Крымская солидарность» Гульсум Алиева.

«Очередные рейды по домам крымских мусульман, крымских татар, обыск в адвокатском офисе, задержание и арест адвоката Эмиля Курбединова – все это делается для устрашения и запугиваний не только крымскотатарского народа, но и крымчан, и россиян в целом», – сказала Алиева.

Она отметила, что, несмотря на участившиеся факты репрессий, необходимо привлекать внимание к случаям давления со стороны силовиков.

«У нас не остается другого выхода, кроме как говорить об этом, и решать это только в соответствии с законами. Говоря о своих правах, мы автоматически становимся врагами, террористами, экстремистами. Нас преследуют и сажают в тюрьмы», – отметила координатор объединения «Крымская солидарность».

Гульсум Алиева назвала задержание адвокатов в

Крыму «вопиющим фактом, попирающим основы правового общества».

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.