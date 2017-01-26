Активисту Салиеву намерены избрать меру пресечения в Бахчисарайском суде

В Бахчисарайском суде в четверг назначено заседание по избранию меры пресечения крымскотатарскому активисту Сейрану Салиеву в доме которого сегодня, 26 января представители российского ФСБ по Крыму провели обыск.

«Мы ищем адвоката, который мог бы туда выехать», – сказал Крым.Реалии адвокат Эдем Семедляев, в офисе которого также был проведен обыск.

По сообщениям активистов в Фейсбуке, судебное заседание назначено на 13:00 по крымскому времени.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторыроссийского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.