В Феодосии начальника управления городского хозяйства задержали за взятку

В Феодосии 25 января задержали за взятку начальника управления городского хозяйства и природопользования подконтрольной кремлю администрации города. Об этом 26 января сообщила пресс-служба российского Следкома по Крыму.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело за вымогательство взятки в крупном размере по п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК России.

«По данным следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей за общее покровительство деятельности его предприятия. Вечером 25 января 2017 года в момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне начальника управления архитектуры, градостроительства и рекламы контролируемой Москвой администрации Керчи приговорили к 7 годам лишения свободы за получение взятки.