Суд разрешил заочное расследование 15 подозреваемых в госизмене экс-прокуроров Крыма – Генпрокуратура Украины

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против 15 бывших прокуроров аннексированного Россией Крыма, которых подозреваемых в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в суд направили 219 ходатайств о предоставлении разрешения на заочное расследование.

В Генпрокуратуре отмечают, что досудебное расследование проводят в 299 уголовных процессах по подозрению прокуроров так называемой «Прокуратуры Республики Крым» в совершении государственной измены.

Кроме того, в прокуратуре сообщают, что также подали и получили разрешения на проведение специального досудебного расследования в 319 уголовных процессах в отношении бывших крымских судей, которых подозревают в госизмене.

ГПУ расследует уголовное производство совершения судьями судов Крыма государственной измены.

В июне прошлого года Генпрокуратура сообщила, что опубликованы 727 повесток прокурорам, судьям и депутатам, которых обвиняют в госизмене. В отношении этих лиц украинские силовики проводят досудебное расследование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».