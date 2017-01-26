Тамила Ташева: обыск у крымских адвокатов – очередной способ запугивания

Обыск в офисе крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева – это очередной способ запугивания местного населения аннексированного Крыма. Такое мнение Крым.Реалии высказала координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.

«Сегодня состоялось продолжение давления, которое происходит в Крыму относительно независимых адвокатов. Это произошло уже не впервые. С этими независимыми адвокатами постоянно проводятся беседы. По Эмилю Курбединову и его коллеги Эдема Семедляева: это группа адвокатов, которая является очень активной. Кроме того, они в последнее время были очень активными на международной арене и постоянно представляли работу адвокатов на территории аннексированного Крыма. Поэтому расцениваю это (обыск – КР) – как серьезное давление на адвокатов. Это способ запугивания, давления».

Также Ташева выразила надежду на то, что международное сообщество будет способно защитить адвокатов.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активистаСейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.