Задержания адвокатов в Крыму говорят о приближении нового витка репрессий – Полозов

Российский адвокат Николай Полозов считает, что задержания и обыски адвокатов в Крыму говорят о приближающемся новом витке репрессий в отношении украинских граждан на полуострове, в том числе крымских татар и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Соответствующее заявление Полозов сделал в видеообращении, которое опубликовал в Фейсбуке 26 января глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

По словам Полозова, российская власть «избрала новую тактику и наносит удар по защитникам политических активистов».

«Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса, сегодняшние обыски и задержание адвоката Эмиля Курбединова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий. И российская власть ставит задачу зачистить защитников, которые осуществляют защиту по этим уголовным делам», – говорится в сообщении Полозова.

Российский адвокат не исключил, что в отношении Эмиля Курбединова могут возбудить уголовное дело.

«Все это происходит при абсолютном молчании федеральной Палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам», – добавил Полозов.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание как похищение.