Эмиля Курбединова везут из «Центра Э» на судебное заседание – Семедляев

Адвоката Эмиля Курбединова направили в подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя, там состоится заседание по назначению меры пресечения, об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

«Вроде вменяют ему статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). По статье предусмотрен штраф или арест до 15 суток», – сказал адвокат.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий, дело в суд еще не доставили.

По словам очевидцев, под зданием суда собралось около 30 человек, они приехали поддержать адвоката.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что во время обыска в квартире Курбединова изъята оргтехника.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Сообщалось, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.