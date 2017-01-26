«Крым SOS»: на полуострове не ведут расследования по пяти пропавшим крымчанам

Российская прокуратура Крыма не ведет расследование по пяти пропавшим крымчанам. Такой ответ пришел из ведомства в ответ на запрос общественной организации «Крым SOS».

Об этом активисты сообщили во время ежемесячной акции у посольства Российской Федерации в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«От имени «Крым SOS» посылали запросы в так называемую прокуратуру Крыма, по ситуации с расследованиями насильственных исчезновений. 17 января нам пришел ответ. Узнали, что по пяти пропавшим крымчанам вообще не открывались дела, потому что прокуратура не увидела состава преступления или любых противоправных действий в отношении этих людей. Еще по шести крымчанам дела были приостановлены. Будут ли они восстановлены неизвестно. Мы это понимаем, как систематическое игнорирование расследования насильственных исчезновений, – рассказывает активистка Анастасия Медвидь.

Во время акции участники создали условную карту Крыма, на которую наклеили имена пропавших и преследуемых российской властью крымчан.

«Эту акцию мы посвятили пропавшим без вести. Потому что Крым является неполным без тех людей, которые находятся в заключении, пропали без вести, либо погибли. Поэтому на карту Крыма наклеивали таблички с именами тех людей, которых мы хотим, чтобы нашли. Когда мы сможем найти каждого человека, освободить каждого человека, который находится в заключении, то Крым будет полным, таким, какой был до оккупации», – сообщила координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.