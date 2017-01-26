В адвокатской палате Крыма уверены – действия в отношении Курбединова проходят в рамках закона

Адвокатская палата Крыма уведомлена о ситуации с задержанием крымского адвоката Эмиля Курбединова. Здесь уверяют: «все проходит в рамках закона». Так на вопросы Крым.Реалии ответила вице-президент Адвокатской палаты Крыма Елена Канчи.

«Он обеспечен защитой. Иной информации вы от меня не можете получить, потому что в данном случае Адвокатская палата сведений, связанных с оказанием помощи по конкретным делам, не дает. А то, что необходимо для оказания помощи, выполняет конкретный адвокат. Для нас самое главное, что он не находится без защиты. Адвокат у него есть, он обеспечен защитой, адвокат грамотный», – сказала вице-президент Адвокатской палаты Крыма.

Она также добавила, что после принятия решения «в рамках закона то, что мы должны делать, мы будем делать».

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Сообщалось, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.