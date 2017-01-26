В Симферополе продолжается судебное заседание по «делу Чийгоза»

В Симферополе 26 января продолжается судебное заседание по «делу Чийгоза». В данный момент объявлен перерыв.

По словам адвоката Николая Полозова, в начале заседания ему пришлось сделать заявление по поводу вчерашнего отсутствия в связи с «похищением сотрудниками ФСБ и последующей попыткой допроса».

«В ходе судебного заседания прокурор продолжает представлять вещественные доказательства – видеозаписи. На этих видеозаписях отчетливо видно, что участники пророссийского митинга целенаправленно одномоментно совершали провокации участников проукраинского митинга, вызывая у них ответную реакцию. Мы видим действия Чийгоза, действия ряда других членов Меджлиса, в частности Заура Смирнова. Они идентичны. Мы не понимаем, почему по делу проходит только Ахтем Чийгоз», – сказал в видеообращении адвокат.

Он также добавил, что во второй части заседания продолжат исследовать вещественные доказательства.

На протяжении нескольких заседаний суда по «делу Чийгоза» изучает фото и видеоматериалы событий 2014 года у Верховного Совета Крыма, когда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов протестовали против сепаратистских законов, которые намерен был принять Верховный Совет и которые легитимизировали бы последующую аннексию полуострова. Против митингующих собрались пророссийские активисты и казаки, произошла давка, в результате которой погибли два человека. Однако на скамье подсудимых оказались лишь крымские татары.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.