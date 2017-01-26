В керченской колонии пять осужденных нанесли себе раны бритвой – ФСИН России

В Керченской колонии 25 января пятеро осужденных в знак протеста нанесли себе ранения с помощью бритвы. Об этом 26 января сообщает пресс-служба российской УФСИН по Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что осужденные предприняли «акт членовредительства путем нанесения порезов лезвием от одноразового станка» в среду, в 17.00 «в знак солидарности с осужденным К., отказавшимся выполнять законные требования администрации, а именно работы по благоустройству территории учреждения».

Как сообщается, одного из осужденных доставили в городскую больницу, остальным медицинскую помощь оказали врачи в исправительном учреждении.

В пресс-службе сообщают о прибытии в колонию начальника крымского управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Вадима Булгакова, помощника начальника регионального УФСИН по правам человека майор внутренней Инессы Шляховой и подконтрольного Кремлю крымского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Крыма советника юстиции Евгения Барюгина. Сообщается, что приехавшие представители ведомств «провели беседы с осужденными».

В ведомстве утверждают, что обстановка в колонии-поселении №1 Керчи «стабильна и контролируема». Проводится проверка произошедшего.