В крымском суде началось рассмотрение дела адвоката Эмиля Курбединова

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя началось рассмотрение дела адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает активист Осман Арифм на своей странице в Facebook.

«Эмиль ходатайсвует о ведения протокола заседания и присутствие прокурора (прокурора нет), в соответствии конвенции Европейского суда, дабы соблюдать состязательность, иначе судья является обвинителем», – пишет Арифм.

По словам адвоката Эдема Семедляева, Курбединову вменяют статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России(пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активистаСейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторыроссийского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.