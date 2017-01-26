АО «Балаклавское рудоуправление им. Горького» намерено судиться с «Ночными волками» за часть недвижимости у горы Гасфорта. Заседание должно было состояться 10 января 2017 года, однако ни одна из сторон на суд не явились. В связи с этим слушание перенесли на 31 января. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

12 декабря 2016 года рудоуправление подало новый иск против подконтрольного Кремлю правительства Севастополя с требованием «о признании за предприятием права собственности на отдельно стоящее здание» на участке у горы Гасфорта.

В отличие от предыдущих процессов, в новом судебном разбирательстве не оспаривается право собственности или пользования земельным участком. Согласно судебным документам, речь идет о недостроенном еще в 80-х годах прошлого века разрушающемся здании. Право собственности на это здание также изучалось в прошедших судах.

Между тем, не дожидаясь решения, в Севастополе объявили о проведении общественного обсуждения проекта филиала подмосковного военно-патриотического парка «Патриот». Инициаторами его создания выступили «Ночные волки». В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя заявляли о наличии альтернативных предложений использования территории у горы Гасфорта, но на общественное обсуждение вынесен только один проект.

В 2014 – 2015 годах в Севастопольском арбитражном суде уже проходили несколько судебных процессов в отношении земельного участка у горы Гасфорта и расположенного на нем недвижимого имущества.

В декабре 2015 года подконтрольный Кремлю Арбитражный апелляционный суд Севастополя отказал рудоуправлению в удовлетворении иска об оспаривании договора аренды земельного участка у горы Гасфорта, заключенного с мотоклубом «Ночные волки», и постановления правительства аннексированного Севастополя о национализации здания, находящегося на спорном земельном участке.

Участок на 66-м км Ялтинского шоссе у горы Гасфорта был предоставлен рудоуправлению в 70-х годах прошлого века для разработки нового месторождения.

Оспариваемое здание площадью 941,20 кв. м. расположено на территории, где московская байкерская организация «Ночные волки» проводит свои мероприятия.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.