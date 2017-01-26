Крымские правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму

Крымская правозащитная группа призывает прекратить преследование адвокатов в аннексированном Крыму, а также правительство Украины отреагировать на незаконное задержание адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.

«Мы подчеркиваем, что, преследуя и запугивая Николая Полозова, Эмиля Курбединова и других правозащитников и адвокатов в Крыму, оккупационная власть не только осуществляет давление на адвокатов и препятствует их деятельности, но и лишает жителей Крыма и без того малой возможности защищать свои права», – говорится в сообщении.

Правозащитники убеждены, что такие действия спецслужб России напрямую связаны с правозащитной деятельностью адвоката и направлены на препятствование его профессиональной деятельности, лишение возможности защиты прав активистов и запугивание других борцов за права человека.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя началось рассмотрение дела адвоката Эмиля Курбединова.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.