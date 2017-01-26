Курбединову вменяют размещение в Фейсбуке символики «Хизб ут-Тахрир» в 2013 году

Адвокату Эмилю Курбединову, которого 26 января задержали в Бахчисарае, вменяют размещение в Фейсбуке постов с символикой организаций ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и Фронт ан-Нусра за 2012-2013 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из суда по адвокату, который уже начался в Крыму.

На суде было предоставлено заключение специалиста, согласно которому символика на странице Курбединова относится к Хизб ут-Тахрир.

Как сообщается, Курбединов частично признал свою вину.

«Вину признаю частично. Я действительно допускаю, что мною была размещена эта запись в социальной сети. Тогда, в далеком 2013 году, в Симферополе проходило много митингов Хизб ут-Тахрир, и я мог разместить видео и фотоматериалы. Но ни о какой пропаганде речь не идет. Тогда Хизб ут-Тахрир не была запрещена в Крыму, действовала легально. Я разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее. Какого-то умысла не было. Я просто забыл о записи», – сказал адвокат.

Сообщается, что в данный момент судья ушла в совещательную комнату.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.