Сирийская оппозиция отвергла проект конституции, предложенный Россией

Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект новой конституции Сирии.

Москва заявила, что проект, представленный на встрече с сирийскими повстанцами на мирных переговорах в столице Казахстана ранее на этой неделе, основанный на идеях сирийского правительства, оппозиции и местных сил.

В то же время член делегации повстанцев на переговорах в Астане Яхья аль-Ариди 25 января заявил агентству Bloomberg: «Мы сказали им, что сирийцы – единственные, кто имеет право писать конституцию Сирии».

Ранее неназванный источник в делегации повстанцев заявил агентству AFP: «Русские положили проект на стол, мы его даже не смотрели. Мы им сказали, что отказываемся это обсуждать».

После окончания переговоров в Астане 24 января Россия Иран и Турция заявили, что будут совместно обеспечивать хрупкое трехнедельное прекращение боевых действий в Сирии.

Москва и Тегеран поддерживают правительство президента Башара аль-Асада в шестилетней гражданской войне в Сирии, Анкара поддерживает оппозицию.

Москва объявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции в Москве 27 января, Но пока неизвестно, кто будет принимать в них участие.