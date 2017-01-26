Радио Крым.Реалии: «Заграница нам поможет?» Как Запад влияет на крымский вопрос

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о деятельности международных организаций по Крыму и эффективности их действий. Как международные организации могут реагировать на нарушение прав человека в аннексированном Крыму и какими средствами располагают местные правозащитники? На эти вопросы ответит координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.