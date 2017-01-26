Действия правоохранителей в отношении Курбединова незаконны – правозащитница

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии Крым.Реалии заявила, что обследование в доме крымского адвоката Эмиля Курбединова являются незаконными и противоправными.

«Если коротко, то это не правоохранители, а правонарушители и сегодняшние их действия это четко подтвердили. Даже если учесть, что они действуют в рамках российского законодательства, которое сейчас работает в Крыму, то все их действия были незаконными, даже с точки зрения российского права», – заявила Скрипник.

Она утверждает, что сегодня проводили не обыски, а обследования помещений, а так называемые правоохранители даже показывали решение на проведение обследований.

«Первое нарушение, которое они допустили – они скрывали лица, отказывались представляться и показывать документы. По факту мы даже не знаем, кто именно проводил обследования. Мы не знаем, уполномочены ли эти люди на проведение подобных мероприятий и являются ли они правоохранителями», – отметила правозащитница.

По словам Скрипник, помимо соответствующего документа суда, люди, проводившие обследование, должны были показать поручение, что именно этим людям, с такими фамилиями, поручено провести это мероприятие.

«Этого сделано также не было. Вообще сегодняшнее обследование было похоже на акцию устрашения, нежели на реальные процессуальные действия. Во время обследований в офисе адвокатов Курбединова и Семедляева также были нарушения, связанные со статусом адвоката и адвокатской тайны. Там была изъята вся техника и судебные материалы. Большая часть этих материалов относится к адвокатской тайне, просто так их изъять нельзя», – отметила Скрипник.

Координатор Крымской правозащитной группы заявляет, что против адвокатов в Крыму «так называемые правоохранители будут принимать различные методы устрашения, в том числе будут угрожать тем, что предпримут какие-либо действия для того, чтобы лишить адвокатов свидетельства. На данный момент никаких оснований, даже формальных для этого нет».

В адвокатской палате Крыма заявили, что действия правоохранителей в отношении Курбединова проходят в рамках закона.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.

