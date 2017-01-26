Московский патриархат утверждает, что «готов к компромиссам» по Херсонесу

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата сообщает, что готова к компромиссу в вопросе принадлежности некоторых объектов, расположенных на территории заповедника «Херсонес Таврический». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление епархии.

Как сообщается, епархия «с пониманием относится к тому факту, что государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В религиозном ведомстве отметили, что епархия «готова искать компромиссные варианты решения по ряду объектов», в том числе предполагается заключить договор о совместном использовании или «рассмотреть другие предложения».

Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

С 2013 года «Херсонес» находится в списке объектов всемирного культурного наследия, однако после аннексии Крымского полуострова в 2014 году международные наблюдатели от ЮНЕСКО лишены возможности проводить там свой мониторинг, так как не признают российский статус Севастополя.