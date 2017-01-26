МИД Украины: преследование адвокатов в Крыму – новый уровень политики запугивания

МИД Украины с возмущением воспринимает действия властей аннексированного Крыма против независимых адвокатов, которые подвергаются преследованиям на полуострове. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на брифинге в Киеве 26 февраля.

По ее словам, происходящее свидетельствует «о выходе на новый уровень политики запугивания, которая уже на протяжении трех лет проводится в оккупированном Крыму, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, религиозных активистов и независимых журналистов, которых безосновательно, по политическим соображениям, обвиняют в экстремизме и других надуманных преступлениях».

Также, по словам пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства, это свидетельствует «о стремлении резко ослабить их адвокатскую защиту».

«Фактически Россия, продолжая игнорировать призывы мировой общественности, в тот числе четкие положения резолюции Генассамблеи ООН «О ситуации в сфере прав человека в АР Крым и Севастополе» и нарушая свои обязанности, как государство-оккупант, пытается лишить незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму граждан Украины последней правовой помощи, оказывая откровенное давление на их адвокатов», – отметила Марьяна Беца.

Она добавила, что в Украине будут «внимательно следить за развитием событий и проводить соответствующие политико-правовые мероприятий».

Происходящее «не может остаться без должной реакции со стороны демократического международного сообщества», добавила представитель украинского МИД.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.