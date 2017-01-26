Меджлис не будет помогать Зубкову с организацией зоопарка в Турции – Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа не будет помогать Олегу Зубкову в открытии нового парка в Турции. Об этом Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, комментируя слова Зубкова о готовности воспользоваться помощью и связями лидеров крымских татар в правительственных структурах Турции.

«3 марта (2014 года – КР) с площади насильственно увели Решата Аметова, 15 марта его нашли мертвым в Белогорском районе. Мы точно знаем, что к убийству Аметова причастно так называемое «крымское ополчение». Одним из первых, кто начал оказывать финансовое и техническое содействие преступлениям «крымского ополчения» был гражданин Зубков, который предоставил им свой личный автобус. Поэтому нет никаких оснований для взаимодействия между Меджлисом и преступником Зубковым, которого мы обвиняем в непосредственном содействии убийства крымских татар», – утверждает Рефат Чубаров.

26 января, по сообщениям крымских СМИ, во время пресс-конференции в Симферополе Зубков сказал, что украинские депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров не помогали ему вести переговоры в Турции об открытии нового парка, но Зубков готов воспользоваться их помощью и связями.

Накануне владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом.