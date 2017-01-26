РПЦ призвала главного музейщика думать о традициях, а не бороться против передачи собора-музея церкви

В Русской православной церкви посоветовали главному музейщику страны больше заниматься историческими традициями музея «Эрмитаж» и «сначала слушать общественность», а затем выступать от ее имени, призывая РПЦ отказаться от передачи ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Отвечая на письмо президента Союза музеев России, директор государственного музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге Михаила Пиотровского с такой просьбой к церкви, председатель епархиального отдела отношений церкви и общества протоиерей РПЦ Александр Пэлин заявил, что Пиотровский «не понимает самой сути и символическое значение Исаакиевского собора». Оставлять эту известную достопримечательность в центре Санкт-Петербурга в нынешнем статусе, как сказал церковник, «прежде всего музея и немного храма» является «кощунством», заявил церковный деятель.

В среду Пиотровский обнародовал на сайте Союза музеев России обращение к патриарху РПЦ Кирилла, в котором призвал его отозвать просьбу передать собор церкви. Пиотровский отметил, что вопрос об этой передаче вызвало противоречивую реакцию в обществе, спровоцировало публичные конфликты и противостояния. К тому же, обратил внимание главный музейный деятель, пока РПЦ уже попередавали в России практически все храмы и другие сооружения, необходимые для возрождения религиозной жизни.

По мнению Пиотровского, если бы Кирилл временно отозвал просьбу Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора церкви, это дало бы возможность остановить общественное противостояние и найти мудрое и справедливое решение.

Петиция в интернете о сохранении за Исаакиевским собором статуса музея набрала уже более 200 000 подписей, за это выступают также многочисленные объединения музейщиков или ученых в России, но во власти заявляют, что все это «напрасный труд», так как решение передать собор РПЦ уже принято.

О таком решении объявил 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Как ожидается, передача будет завершена до конца года.

Исаакиевский собор, являющийся собственностью города Санкт-Петербурга, как музей ежегодно посещают более трех миллионов туристов, приносит в бюджет города значительные суммы. В соборе также проводят концерты классической музыки и разнообразные выставки. Кроме этого, РПЦ почти ежедневно проводит там свои молебны.