Британская газета напечатала призыв к Трампу упомянуть о Семене на встрече с Путиным

Британская газета The Financial Times 26 января опубликовала письмо украинского журналиста Юрия Луканова к редактору о судьбе крымского журналиста Николая Семены. Публикация называется «Поддержит ли лидер свободного мира вероломную российскую агрессию?».

В публикации журналист предлагает президенту США Дональду Трампу, когда тот будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, упомянуть о судьбе журналиста Николая Семены, незаконно осужденного в России.

В публикации упоминается, что Николаю Семене было предъявлено обвинение в тот же день, когда происходила инаугурация Дональда Трампа. Когда Трамп был кандидатом в президенты, он удивил своим предложением признать нелегальную аннексию Крыма из-за того, что, по его словам, большинство крымчан поддержали идею присоединиться к России.

Как говорится в письме, Трамп должен принять во внимание, что Николай Семена сейчас вошел в длинный список тех журналистов, активистов и простых крымчан, которые могут получить длительный тюремный срок за то, что имеют противоположную точку зрения.

«Россия уже третий год продолжает жестокую войну против Украины от гибридного запугивания и дезинформации через пропагандистские каналы вплоть до угнетения и реальных, не на жизнь, а на смерть, военных сражений в восточном регионе Донбассе. Объединенные российские военные силы и силы отколотых регионов продолжают ежедневные обстрелы и регулярные убийства правительственных войск. Около 10 тысяч человек погибли в почти трехлетней борьбе. Несмотря на это, президент Трамп повторяет о своих планах установить дружеские отношения с Россией и может поддержать снятие санкций, наложенных за агрессию против Украины», – говорится в письме.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров повлиять на Россию для прекращения преследования крымского журналиста.