В Крыму незаконно удерживаются 27 граждан Украины – МИД

В Министерстве иностранных дел заявляют, что на сегодня в аннексированном Россией Крыму незаконно удерживаются 27 граждан Украины.

«Могу вас заверить, что по каждому из них мы ведем работу с компетентными органами с целью изобретения информации, которая помогла бы их освободить», – сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По ее данным, также в России незаконно содержатся 17 украинцев.

Беца также отметила, что МИД направил российской стороне более 100 обращений и 200 дипломатических нот по удерживаемым Москвой украинцам.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».