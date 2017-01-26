Президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за спора о стене на границе

Президент Мексики Энрике Пенья Нието заявил, что не поедет в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом после заявлений американского руководителя, что мексиканский может и не приезжать, если не заплатит за ограду на границе между странами.

Как написал Пенья Нието в Твиттере, его аппарат проинформировал Белый дом, что он не прибудет на планируемую на 31 января встречу с Трампом в Вашингтоне.

«Мексика повторяет, что готова работать с Соединенными Штатами для достижения договоренностей, которые пойдут на пользу обоим государствам», – добавил он.

До этого Трамп написал в Твиттере, что для Пенья Нието «будет лучше» отменить встречу, «если Мексика не желает заплатить» за планируемую в Вашингтоне стену вдоль всей американо-мексиканской границы.

В среду Дональд Трамп подписал указ о начале строительства физического ограждения вдоль всей границы США с Мексикой длиной 3200 километров, через которую сейчас проходит много нелегалов.

Ранее Трамп не раз заявлял, что прикажет строить такую стену и что он заставит Мексику оплатить многомиллиардную в долларах стоимость возведения этой стены. В Мексике это уже тоже не раз категорически отвергли.